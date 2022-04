Communiqué Nouvel an tamoul à Sainte-Suzanne

La Ville de Sainte-Suzanne fête le jour de l'an tamoul. Par N.P - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 14:13

Pour marquer l’évènement du jour, l’année 5123 du jour de l’an Tamoul, la municipalité de Sainte-Suzanne et les associations CCRI - ACDEIJ MOHINI - BALA KALAI – SHANTI - SAM’S MOUV NATYA JYOTHI - MAHA KALI SAKTI proposeront un spectacle de danse ce jeudi 14 avril devant le parvis de l’Hôtel de Ville. Le traditionnel défilé avec les chars et le village indine sont, quant à eux, programmer dans la semaine du 5 mai.