Communiqué Nouvel an tamoul 5124 à Saint-Benoît

Saint-Benoît célèbre le nouvel an tamoul. Par N.P - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 09:24

Les 14 & 15 avril 2023, la commune de Saint-Benoît en lien avec les associations Bala Kalaï, Siva Soupramanien et le Temple Vilaman Karly, célèbre le Nouvel an tamoul 5124 sur l’esplanade du front de mer. Au programme des festivités : déambulations, village indien, expositions, massages, ateliers fait main, pâtisseries indiennes, spectacle de danse et grand bal tamoul.





Programme complet



🔻VENDREDI 14 AVRIL







🔸14h00 – Ouverture du village sur l’esplanade du front de mer (rue Bertin)



Divers stands : vêtements indiens, cosmétique, massages, exposition objets lontan, peinture et sculpture, henné, restauration, atelier fait main



🔸17h00 – Déambulation (tambours, associations) au départ du temple Siva Soupramanien vers le village



🔸18h00 - Discours officiels



🔸18h30-19h15 – Radju (chant)



🔸19h15-19h45 – Sourya Danse (danse)



🔸19h45-20h30 – Maha Karly Shakti/ Bala Kalaï



🔸21h30-22h00 – Tambours sacrés







🔻SAMEDI 15 AVRIL



🔸9h00-10h00 – Oundjel (chant)



🔸10h00-11h00 – Concours de pâtisseries indiennes



🔸14h00-14h30 – Animations podium, démonstration de Kollam, calligraphie, henné, Shiva Gama…



🔸14h30-15h00 – Mohini (danse)



🔸15h30-16h00 – Natya Kalami (danse)



🔸16h00-16h30 – Bala Kalaï (danse)