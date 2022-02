Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Nouvel an du Tigre d’Eau : La Villa du Département se met aux couleurs de la Chine

“La belle Chine. Le ciel, la terre et l'Homme en harmonie”. C’est le nom d’une exposition à découvrir à la Villa du Département du 11 au 18 février 2022, dans le cadre de la célébration du nouvel an chinois. Présentée par la Fédération des Associations culturelles chinoises (FAC) et l’Amicale de l’École Franco-Chinoise comme une invitation au voyage, cette exposition de photographies « se propose d’emmener le spectateur dans trois périples au cœur de la Chine et de lui faire découvrir, à travers des séries de photos de paysages riches et variés, l’harmonie de lieux considérés comme patrimoine culturel de l’humanité », selon les précisions de Josiane Chane Yin, vice présidente de la FAC.



A l’occasion du vernissage de l’exposition, le Président du Conseil départemental Cyrille Melchior a évoqué « un formidable voyage à l’intérieur de nous-même, qui nous emmène au passage vers d’autres terres, du littoral, au Nord-Est et à l’Ouest de la Chine. Ici, à travers cette exposition, nous ne pouvons qu’être conquis par toute la splendeur de ces paysages. Notre âme créole, notre cœur et nos pensées vont vers cette Chine où sont posées vos racines » s’est-il adressé aux représentants de la communauté chinoise de La Réunion.



Le Président Cyrille Melchior n’a pas manqué de formuler ses meilleurs vœux : « Cette nouvelle année sera, j’en suis sûr, une belle et grande année pour nous tous. D’autant que le Tigre d’Eau, troisième animal du zodiaque chinois est, dit-on encore, « un animal courageux, impulsif, et solidaire ». Si ces attributs sont partagés par tous, alors oui, nous avons des raisons d’espérer que cette année garantisse à notre société réunionnaise et notre belle famille créole une sortie de crise ; et la fin des agressions qui accablent nos populations. Surtout les familles les plus vulnérables ».



Pour le Préfet Jacques Billant, cette célébration du nouvel an chinois est « un temps fort pour l’amitié franco-chinoise. À La Réunion, de nombreuses associations animent un dialogue constant autour des liens historiques et culturels qui unissent le territoire français de l’océan Indien et la Chine. Je salue ce dynamisme ». A noter enfin que le vernissage de l’exposition a été précédé du traditionnel accrochage de vœux écrits sur un arbre. Dans la cour de la Villa du Département, c’est un arbre à vœux original, réalisé par l’atelier DEFI de la Collectivité, qui a servi à accrocher les vœux.



Exposition “La belle Chine. Le ciel, la terre et l'Homme en harmonie”, du 12 au 26 février à la Villa du Département au 18, rue de Paris à Saint-Denis. Hors week-end, elle est gratuite et ouverte au public de 09H00 à 15h30.





