Rubrique sponsorisée Nouvel an chinois : une année placée sous le signe du buffle (ou du boeuf) de métal !

Par Ville de Sant-Paul - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 10:44 | Lu 337 fois

La ville de Saint-Paul souhaite à la toute communauté chinoise de La Réunion une bonne et heureuse année du buffle (ou boeuf de métal) ! 新年快乐 !



Selon l’astrologie chinoise, 2021 sera placée sous le signe du buffle du métal, un animal qui annonce une année de labeur, de travail et d’acharnement. Animal besogneux synonyme de force et d’insoumission, le buffle nous enjoint à prévoir nos actions afin de réaliser nos objectifs. Persévérant, endurant et puissant, le buffle ne flanche pas, même face aux événements difficiles. C’est également un animal qui privilégie la nature, son lieu de vie, à la ville. Le métal, quant à lui, évoque les règles, l’intransigeance et les décisions. Ce qui nous laisse penser que, durant les mois qui s’annoncent, il faudra faire preuve d’ardeur, de détermination pour mener à terme les projets qui nous tiennent à coeur. Le succès peut être au bout du chemin à condition de ne pas se replier sur soi-même.



KONG HI FAT CHOY !

( Bonne année : en cantonais )



XIN NIEN HAO !

( Bonne année : en mandarin )









