La grande Une Nouvel an chinois : c'est l’année du Lapin d'Eau

La communauté chinoise célèbre aujourd’hui le nouvel an lunaire. Cette nouvelle année est selon l'astrologie chinoise celle du Lapin d’Eau. Par SF - Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 à 06:15





Ce symbole du zodiaque, aussi associé aux personnes nées en 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 et 2023, définit les actions de la nouvelle année.



Classé à la quatrième position dans les 12 signes du zodiaque chinois, il symbolise la paix, la longévité et la prospérité dans la culture chinoise. Le Lapin est le signe de la vigilance, de la sérénité, du calme temporaire, de la courtoisie, du silence ou encore de la gentillesse.



L’élément associé au Lapin pour 2023 est l’eau qui représente l’hiver. Selon l'astrologie chinoise, les personnes nées l’année du Lapin d’Eau sont sereines, fragiles, intuitives et sensibles.



“Les lapins aiment par-dessus tout la stabilité, le confort, les études, la vie sociale et tournent le dos au conflit. L’année sera paisible mais il faut être prudent. Elle est favorable au règne de la justice”, indique You Seen Michel, président de l’Amicale Ecole Franco Chinoise de Saint-Paul.

Festivités du nouvel an



À l’occasion de cette nouvelle année, les festivités démarrent à



Des animations artistiques, pétards et distribution de soupe chinoise sont prévus le dimanche 29 à Saint-Leu, avec en prime un concours du plus gros mangeur de riz cantonais. Des festivités de la Chine sont au programme au Tampon de 10h à 18h.