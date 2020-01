Nouvel an chinois : bonne année du rat de métal !

L’année du rat de métal débute le samedi 25 janvier 2020. Tous les membres de la communauté chinoise de l’île et de Saint-Paul vont célébrer le Nouvel an chinois. Saint-Paul proposera des festivités sur la Place du Débarcadère le samedi 8 février 2020.



Avec le partenariat avec l’Association de l’école franco-chinoise de Saint-Paul et de la Fédération des associations chinoises de La Réunion.



Restez connectés : le programme de la manifestation grand public, prévue sur le front de mer, arrive. Nous le publierons prochainement sur le site et la page Facebook de la commune. Ce rendez-vous fédérateur, familial et gratuit va rassembler plus de 3 000 personnes.



Le centre-ville s’animera avec la danse du lion. L’association des commerçants du cœur de ville de Saint-Paul s’associe au Nouvel an chinois. Ces professionnels proposeront des animations dans le cadre des soldes (du 1er au 28 février).



Plusieurs temps forts rythmeront ces trois jours de fête. Les 6 et le 7 février, les magasins ouvriront en journée continue, de 9 à 18 heures.





Food festival

Participez également à la nocturne du samedi 8 février, de 9 à 22 heures. Du 6 au 8 février, chaque jour, entre deux achats, venez vous essayer à un karaoké, de 16 à 19 heures. Les cracheurs de feu se baladeront aussi dans la ville, de 19h30 à 20h30. Une pluie de rendez-vous.



Sans oublier le Food festival aux couleurs chinoises la soirée du 8 février. Vous pourrez manger après vos courses.



La ville de Saint-Paul souhaite une très bonne année du rat de métal à l’ensemble de la communauté chinoise de La Réunion. Venez participer aux festivités organisées dans la cité saint-pauloise. Après le rat de métal, ce sera au tour du buffle de métal en 2021.