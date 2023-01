Communiqué Nouvel an chinois à l'Université de La Réunion

L'Université de La Réunion a célébré cette semaine le Nouvel an chinois. Cette nouvelle année, placée sous le signe du lapin d’eau, a commencé le 22 janvier 2023. Par NP - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 14:37

A l’université, ces célébrations ont été marquées par plusieurs temps forts sur le campus du Moufia, illuminé pour l'occasion de lanternes rouges :



Le mercredi 25 janvier, des contes et légendes chinoises ont été racontés par Annie Grondin, grande figure de l’art du conte à La Réunion.



Les festivités se sont terminées vendredi 27 janvier, en présence de :



Mme Zattara, Vice-Président Europe & International, coopération régionale de l'Université de La Réunion

M. Thiaw Wing Ka, Président Fédération des associations chinoises

Mme Joëlle Raharinosy, Représentante de Medame le Maire de Saint Denis

M. Tian, Vice Consul général de Chine à Saint-Denis



Cette journée a été rythmée par une conférence en ligne sur le thé de Katrin Rougeventre, la traditionnelle danse des lions et de tambours en partenariat avec l’association Qilin, des activités de peinture du signe du zodiaque de l’année, ateliers et jeux des enseignants de l’Institut Confucius de La Réunion ainsi que l’inauguration de l’exposition “Boutik Sinoi” à la BU Droit Lettres. Cette exposition, fruit d’une collaboration avec le Service Régional de l'Inventaire de la Région Réunion et la Fédération des Associations Chinoises de La Réunion, retrace la mémoire collective des boutiques traditionnelles chinoises sur notre île.



Après avoir joué un rôle majeur pour des générations de réunionnais, ces boutiques disparaissent peu à peu au profit des grands centres commerciaux et des nouveaux concepts de commerces de proximité. L'exposition durera jusqu’au 31 mars avec organisées en marge des conférences, causeries et diverses animations proposées par la BU Droit et lettres et l’Institut Confucius.