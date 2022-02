A la Une . Nouvel an chinois : L'année du tigre d'eau

​La communauté chinoise célèbre l'année 4720, basé sur le calendrier lunaire. Pour l'occasion, Philippe Chane Pane nous ouvre les portes du Temple Chane à Saint-Denis et nous raconte les traditions liées à cet événement. Par S.F - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 10:00

Selon le calendrier lunaire, la communauté chinoise célèbre aujourd’hui le début de l'année du tigre d’eau, troisième signe de l’astrologie chinoise.



Le tigre d'eau



La légende raconte que Bouddha avait appelé douze animaux pour constituer cet horoscope de l'astrologie chinoise, ou shengxiao . Le rat, plus malin serait arrivé le premier. Puis, sont arrivés dans l’ordre le buffle, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et enfin le cochon. Ce dernier, plus paresseux que les autres, arriva donc le dernier.



Ces signes sont associés au cinq éléments : le bois représente le printemps, le feu l’été, le métal l’automne, l’eau qui représente l’hiver et la terre qui est l'élément central.



Le tigre d’eau est “courageux, impulsif et solidaire”, selon le président du Temple Chane, Philippe Chane Pane.

Il explique que le nouvel an est l'événement le plus important de l’année pour la communauté chinoise de La Réunion et du monde entier.



Santé, réussite et prospérité



Pour célébrer l’événement, les fidèles du temple Chane s’y rendent la veille pour remercier l’empereur de l’année passée et lui demander de leur accorder des grâces.

“On demande toujours la santé en premier”, confie-t-il.



Lors de la cérémonie, les fidèles font des offrandes, au goût de Guandi, “des fruits ronds et rouges principalement”, précise Philippe Chane Pane.



Chasse aux esprits et cadeaux



Dès le lever du soleil, les pétards sont allumés pour chasser les mauvais esprits et commencer l’année en beauté. Place ensuite à la traditionnelle fête de famille, où des mets typiques sont à déguster. “On commence toujours par un plat de légumes”, précise le président du temple. En guise de cadeau, les membres de la famille reçoivent de la part de leurs aînés le fameux "hóng bāo", ou plus communément appelée, l’enveloppe rouge.



Cette année encore, en raison de la crise sanitaire de nombreux événements n’auront pas lieu, mais pour la communauté chinoise, le nouvel an reste le plus gros événement de l’année.



“On travaille toute l’année, le nouvel an chinois est très important pour notre communauté. C’est la fête la plus importante et l’occasion de se réunir”, conclut Philippe Chane Pane.



Il ne nous reste plus qu’à souhaiter à tous une bonne année 4720, une bonne année du tigre d’eau !