Nouvel an Tamoul 5119: Le centre diocésain présente ses meilleurs voeux

Chers amis Réunionnais d’ascendance et de culture tamoules, de religion catholique ou hindoue, ou encore athées, je vous présente mes meilleurs vœux à l’occasion de "nouvel an tamoul". Le temps passe et nous passons avec lui. Nous trépasserons même. Qu’est-ce à dire? Entre l’origine et la fin, la vie elle-même nous invite à la maturation humaine, à porter du fruit à travers nos pensées et nos actes en nous élevant dans une transcendance qui nous est donnée.



Nouvel an! La vie commence une nouvelle étape. Nous pouvons méditer avec un passage du Gitandjali de Rabindranath Tagore: "Le même fleuve de vie qui court nuit et jour à travers mes veines court à travers le monde et danse en cadence. C’est la même vie dont la joie fuse à travers la terre légère en innombrables brins d’herbe, et qui éclate en tumultueuses vagues de feuilles et de fleurs. C’est la même vie que flux et reflux se rejettent dans l’océan – berceau de la naissance et de la mort. Je sens mes membres glorifiés, au toucher de cette vitalité. Orgueil ! le battement de vie des âges danse en ce moment dans mon sang". (L. XIX)



Meilleurs vœux pour le meilleur de vous-mêmes et de nous-mêmes.