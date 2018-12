Société Nouvel an: Le collectif de Défense du DPM inquiet pour la protection du lagon et la sécurité sur les plages Le collectif de défense du DPM a interpellé le maire de St-Paul alors que les festivités du nouvel an arrivent à grands pas. Le collectif qui a lutté contre l’occupation des paillotes sur le domaine public s’inquiète de la protection du lagon et de la sécurité sur les plages.

"La sécurité et propreté devront être de mises pour assurer la protection de notre lagon", alerte le collectif via un courrier adressé à Joseph Sinimalé.

Monsieur le Maire,

A la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre 2018, Nous venons de nouveau attirer votre attention sur la nécessité de prise de mesures et de décisions pour le maintien du site de l'Ermitage respectueux, propre et sécurisé.

Après 3 week-ends de suite plus de 100 véhicules se sont "parkés" sur la plage et l'arrière plage de l'Ermitage, tout proche des anciens emplacements du CococBeach et La Bobine et du K'banon sans respect de la protection de notre environnement en grande partie par le manque d'actions de TAMARUN et de vos services de Mairie pour y remédier (en effet, barrières et plots défectueux). Pour ce réveillon du 31 décembre 2018, plusieurs milliers d'usagers vont venir sur nos plages et la sécurité, la propreté devront être de mises pour assurer la protection de notre lagon. S'agissant d'un problème de sécurité des personnes ce 31 au soir, l'État sera-elle plus sensibilisée à la cause et permettra la réparation des éléments défectueux. Nous espérons que les journalistes de la presse locale vous poseront les bonnes questions lors de votre conférence de presse et que les services de l'État pourront garantir la sécurité nécessaire pour les interventions des pompiers en arrière plage sans devoir se frayer un chemin entre les véhicules mal stationnés.

Vous remerciant pour la prise en compte de cette information. Nous vous présentons nos vœux pour la nouvelle année. Des vœux de bonne gouvernance du littoral Ouest dans un souci de protection de notre lagon, notre récif corallien et notre biodiversité. Cordialement, Le collectif de Défense du DPM. N.P Lu 297 fois





