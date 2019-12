Nouvel an: La SPA demande aux propriétaires d'animaux de les enfermer

De nombreux chiens ont déjà été victimes des pétards au moment de Noël. Par peur du bruit, ils se sont sauvés et grand nombre d'entre eux se sont fait écraser.



Les chiens ont l'ouïe sept fois plus développé que l'homme. C'est pourquoi il est fortement recommandé de mettre ses animaux à l'abris lors des fêtes de fin d'année.



Pensez à leur sécurité et et enfermez-les dans une pièce de votre maison le temps d'une soirée, le temps que les détonations des pétards s'éloignent.



La SPA conseille aux propriétaires d'animaux, souhaitant plus d'informations à ce sujet, de consulter leur site, rubrique Actualités, page 1, conseils pour les fêtes de Noël et du Nouvel an.