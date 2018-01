Nouvel an: 9,5 tonnes de déchets ramassés sur les plages de l'Ouest

Canettes, bouteilles, nourriture, assiettes en plastique, gobelets, mais aussi tables, chaises, palettes, tentes et même frigidaires et congélateurs... Ce sont au total 8 tonnes d'ordures ménagères et 1,5 tonne d'encombrants qui ont été collectés par les agents de Tamarun et de Cyclea sur les plages de l'Ouest après les festivités du nouvel an.



"C'est un peu plus que l'année dernière puisqu'on était à 6 tonnes", indique Eddy Caparin, responsable d'exploitation à Tamarun, soulignant qu'il y avait aussi plus de monde.



"Respecter la plage"



"Dès le 31 décembre, une quinzaine d'agents de Tamarun et 10 Cycléa ont été mobilisés pour faire des actions de sensibilisation, ils ont distribués 3000 sacs poubelle. La collecte des ordures a commencé dès le 1er janvier, au matin", précise-t-il.



Si la sensibilisation semble commencer à porter ses fruits, les déchets ayant été trouvés "moins éparpillés et plus mis en sac", un long travail reste à faire. "Faire la fête c'est une chose, mais il faut respecter la plage, emporter ses déchets ou les mettre en sac", tient-il à rappeler.