A la Une .. Nouvel An : réveillonnez avec votre Sam ! À La Réunion, il y a deux fois plus de décès liés à l’alcool qu’au niveau national. Lors des fêtes de fin d’année, pour éviter que la fête ne vire au drame, il faut que tous les conducteurs respectent strictement la limitation légale de l'alcoolémie au volant. Voici quelques conseils avant la fête.

Conduite sous l’emprise de l’alcool, quels sont les risques?

Conduire sous l’emprise de l’alcool provoque plus de 1000 morts chaque année. Conduire en ayant bu, c’est risquer sa vie et celle des autres, sans parler des risques corporels, financiers et judiciaires. Testez-vous le code sur les sanctions par le lien ci-dessous :



Conseils pour éviter la prise de risques Organisez votre retour de soirée, désignez un Sam, "celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas". Cela reste la meilleure solution pour être certain de rentrer en toute sécurité si vous allez faire la fête et vous avez prévu de boire de l’alcool. Soufflez avant de reprendre le volant si vous avez consommé de l'alcool mais que vous aviez prévu de reprendre le volant, mesurez votre taux d'alcoolémie avec un étylotest: soufflez, vous saurez. Si vous dépassez la limite autorisée, fixée à 0,5 g/l ou 0,2 g/l si vous êtes détenteur d’un permis probatoire, attendez sur place que votre taux se réduise. Avant de partir, testez-vous encore. A noter : n’utilisez que les éthylotests portant la mention « NF ». Vérifiez la date de validité et lisez attentivement la notice avant utilisation. Retenez un ami qui a bu. Même si vous savez comment rentrer en toute sécurité, n’oubliez pas de rester vigilant et attentif aux autres : ne laissez pas un ami qui a bu reprendre le volant ; refusez de monter dans un véhicule dont le conducteur n’est pas en état de conduire. Nos autres solutions : privilégiez les transports en commun (taxi ou VTC) ; choisir le covoiturage ou, dernière solution : dormir sur place ! Qi Gao Lu 122 fois







Dans la même rubrique : < > Lundi/22heures: la forte tempête CALVINIA pourrait atteindre le stade de cyclone tropical Le rougail saucisses s'exporte en grande surface métropolitaine