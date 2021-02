La grande Une Nouvel An chinois ce vendredi à la Réunion, placé sous le signe du Buffle de métal

Le Nouvel An chinois, ou Fête du Printemps aura lieu cette année le vendredi 12 février 2021. Une tradition vieille de plus de 4000 ans. Par Karine Tong-Yette - Publié le Vendredi 12 Février 2021 à 09:16 | Lu 184 fois





Cette année, et suite aux mesures annoncées précédemment par Monsieur Le Préfet : les danses du Lion ne seront autorisées que si elles respectent strictement les protocoles du ministère de la Culture, avec un public assis et des danseurs à distance. Pas de danse sur la voie publique en revanche, toutes les processions cultuelles et culturelles étant interdites.



En 2022, l'année débutera le 1er février. La date varie tous les ans car elle est calculée selon le calendrier lunaire chinois : le premier jour de l'année doit avoir lieu lors de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, avant la phase lunaire d'équinoxe de printemps.



En raison de la prudence qui prévaut en ce contexte de pandémie, et compte tenu de nombreuses incertitudes, des préparatifs sont en cours pour célébrer ensemble le Nouvel An Chinois sur un campus virtuel.



L'Université de la Réunion prévoit des activités Live et concerts, il suffit juste de vous inscrire en ligne.



RDV le samedi 13 février 2021 entre 17h et 21h (heure de La Réunion) , en ligne.



POUR VOUS INSCRIRE : Cliquez sur « Je m’inscris » de la page Cette année, le jour de l'an chinois aura lieu ce vendredi. Il marquera le début de l'année du Buffle, qui succèdera à celle du Rat de métal, commencée le 25 janvier 2020.Cette année, et suite aux mesures annoncées précédemment par Monsieur Le Préfet : les danses du Lion ne seront autorisées que si elles respectent strictement les protocoles du ministère de la Culture, avec un public assis et des danseurs à distance. Pas de danse sur la voie publique en revanche, toutes les processions cultuelles et culturelles étant interdites.En 2022, l'année débutera le 1er février. La date varie tous les ans car elle est calculée selon le calendrier lunaire chinois : le premier jour de l'année doit avoir lieu lors de la deuxième nouvelle lune après le solstice d'hiver, avant la phase lunaire d'équinoxe de printemps.En raison de la prudence qui prévaut en ce contexte de pandémie, et compte tenu de nombreuses incertitudes, des préparatifs sont en cours pour célébrer ensemble le Nouvel An Chinois sur un campus virtuel.L'Université de la Réunion prévoit des activités Live et concerts, il suffit juste de vous inscrire en ligne.RDV le samedi 13 février 2021 entre 17h et 21h (heure de La Réunion) , en ligne.: Cliquez sur « Je m’inscris » de la page https://www.institutconfucius.fr/.../nouvel-an-chinois-2021 qui détaille le programme. Attention les heures de programme sont affichées sur ce site en heure de la France métropolitaine. Il faut rajouter 3h de plus pour avoir l’horaire pour La Réunion.





Publicité Publicité