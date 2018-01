Nouvel An agité à Champigny-sur-Marne : Deux policiers roués de coups

La soirée de la Saint-Sylvestre a été agitée à Champigny-sur-Marne. Deux policiers dont une femme ont été pris à partie et roués de coups alors qu’ils intervenaient sur un attroupement, des centaines d’individus refoulés d’une soirée privée. La scène d’une grande violence a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit la jeune policière passée à tabac, frappée à coups de pieds alors qu’elle se trouvait à terre. 7 jours d’ITT ont été prononcés, souffrant de multiples hématomes et commotions au visage. Le capitaine de permanence a lui obtenu 10 jours d'ITT.

"Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis", a réagi le président Macron.

Le bilan des incidents du Nouvel An a augmenté par rapport à l'année dernière: 1 031 véhicules brûlés et 510 personnes interpellées dont 349 placées en garde à vue.

8 policiers et 3 militaires de l'opération Sentinelle ont également été blessés.