Nouvel An Tamoul : Les Tambours sacrés célèbrent l’année 5124

Si vous étiez au marché forain de Saint-Paul ce samedi 15 avril, vous avez certainement croisé et entendu les Tambours sacrés. Les tambours sacrés indiens sont un élément central des célébrations du nouvel an tamoul. Les sons des tambours sacrés résonnent dans toute la communauté tamoule, invitant les gens à se joindre aux célébrations et à se rassembler pour commencer la nouvelle année avec joie et bonne humeur.