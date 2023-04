Nouvel An Tamoul : Découverte de la culture indienne dans les écoles saint-pauloises

Dans le cadre du Nouvel An Tamoul, la découverte de la culture indienne s’est invitée dans les écoles du territoire et dans les bibliothèques du réseau de lecture publique. Au programme, la découverte du Carrom appelé également “Billard Indien”. Ce jeu datant des années 30, pratiqué depuis un siècle en Inde, a vivement suscité l’intérêt des marmailles de l’école élémentaire du Guillaume, de école Arlette HORTENSE de La Saline et de l’école primaire Émile HUGOT de Savanna. Un atelier mandala a été aussi proposé à l’école primaire Évenor LUCAS et l’école élémentaire Fleurimont II. Ce sont des élèves appliqués et créatifs qui ont réalisé de belles oeuvres d’art. Une autre découverte, mais plutôt sportive, avec une initiation à la danse indienne dans 4 écoles du territoire : l’école primaire Jasmin ROBERT, l’école primaire du Bernica, l’école élémentaire Jean ALBANY de La Saline et l’école primaire de Grand Fond. Les enfants ont appris quelques pas de danse indienne en compagnie d’une professionnelle. Le réseau publique de lecture du territoire a également proposé un programme riche en activités en lien avec la culture indienne : atelier création de lampes, de guirlandes indiennes, création de colliers de fleurs en crépon à la façon indienne, création de mandala, fabrication de bijoux indiens, fabrication de tambours miniatures.La découverte de la culture indienne s’est aussi invitée à table lors de la pause déjeuner avec un repas indien concocté par l’équipe restauration de la Ville. De nombreuses activités proposées aux petits saint-paulois afin de découvrir et partager la culture indienne.