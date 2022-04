A la Une . Nouvel An Hindou 2022 : 'Shubhkrut' signifiant ce qui crée la prospérité et la gloire

Le Nouvel An tamoul 5123 sera célébré ce 14 avril. En voici toutes les symboliques et la signification de cet événement important de la communauté hindoue délivrée par le site Malbar.fr : Par N.P - Publié le Jeudi 14 Avril 2022 à 06:07

En ce 14 Avril 2022, selon la tradition védique, le Nouvel An commence avec l'entrée du Soleil dans le premier signe du zodiaque du Bélier. En termes astrologiques, on dit que le Soleil s'exalte ici. Ce transit du Soleil en Bélier est très puissant car lors de son voyage vers le nord (Uttarayana), le Soleil atteint le sommet de sa force dans ce signe du zodiaque.



Importance du nouvel an védique ou tamoul



Le Nouvel An védique ou tamoul marque le début de la saison du rajeunissement, de la fertilité et de la croissance. À cette période de l'année, le Soleil, en tant que source suprême de lumière, d'énergie et de puissance, gagne en puissance et en vitalité.



Par la suite, il donne un coup de fouet à tous les aspects de la vie. Alors que la nature qui nous entoure célèbre les fleurs colorées et la fécondité, c'est le bon moment pour entretenir un corps sain et un système immunitaire fort. Le Soleil peut insuffler une force de vie pure dans l'existence physique. Son éclat accru et ses dons de prospérité facilitent l'expansion et la prolifération de la volonté, de l'intelligence, de la sagesse, de la bonne fortune et du succès dans toutes les affaires du monde."



Rituels du Nouvel An védique ou tamoul



Le 1er jour du mois tamoul de Chithirai ou le 14 avril dans le calendrier grégorien est célébré comme le nouvel an védique ou tamoul. Les gens saluent leurs amis et leurs proches avec des vœux chaleureux pour leur bien-être et leur réussite. C'est une pratique domestique courante de disposer un plateau avec une variété de fruits, des feuilles de bétel, de la noix d'arec, un bijou en argent ou en or, des fleurs et un petit miroir, et de le voir immédiatement après le réveil le matin.



Ce jour du Nouvel An védique ou tamoul est propice à un nouveau départ et au démarrage de nouveaux projets ou entreprises. Les gens se réjouissent de cette journée en portant de nouveaux vêtements et en passant des moments heureux avec leur famille. Beaucoup préfèrent visiter les temples afin de pouvoir entrer dans la nouvelle année avec les bénédictions du Divin. De nombreux foyers vénèrent Lakshmi , la déesse de la richesse, et Ganesha, le seigneur de l'abondance et de la prospérité.



Ce Que Prédisent Les Étoiles…



Par la grâce du Seigneur, le prochain Nouvel An hindou 2022 indique le bien-être sur le plan de la santé. Le lagna du Taureau du Nouvel An 2021 a coïncidé avec le lagna de l'Inde et s'appelle «Dwi Janma» ou renaissance, ce qui a entraîné des décès massifs lors de la 2e vague de Covid-19. Cette année, le lagna est Gémeaux et son seigneur Mercure est affaibli, mais en même temps son affaiblissement est annulé {Neech Bhanga} car il est placé dans le kendra du lagna ainsi que de la carte lunaire. Le placement de Jupiter en 11ème maison dans sa propre constellation {Poorva Bhadra Naksharta} aspectant lagna par son 5ème aspect indique clairement une bien meilleure santé dans l'année à venir. La présence du 6e seigneur exalté, Mars, dans la 8e maison avec Saturne indique de graves problèmes de santé pour les membres supérieurs du parti au pouvoir.



Sur le plan économique, la présence de Rahu-Ketu sur les 11e et 5e axes avec le 4e aspect de Mars maléfique est révélatrice de quelques escroqueries bancaires/financières supplémentaires qui sortiront du placard au cours de l'année à venir. Le deuxième seigneur de maison Lune représentant la richesse est aspecté par Saturne et ayant une faible force {Shad Bala} confirme également la même chose.



Saturne, qui sera le roi de l'année pour l'année à venir, indique que la distance entre les dirigeants et les masses augmentera. Le ministre du Nouvel An hindou 2022 sera Jupiter, ce qui atténuera quelques-uns des mauvais effets de Saturne et donnera une récolte exceptionnelle aux agriculteurs indiens.



Le tableau de fondation de la République de l'Inde a vishmottri dasha de Lune-Mercure depuis juillet 2021 est intéressant car cette période provoque la passion des masses envers les problèmes émotionnels ignorant complètement la réalité. Ce type de séquence de dasha peut entraîner une toxicomanie chez les adolescents. Cette période va se terminer en décembre 2022 et la prochaine période de Moon-Ketu indique des tensions extrêmes aux frontières notamment avec la Chine.



Les voeux de Jordan Vitry, responsable du réseau malbar.fr : "La nouvelle année est le moment pour commencer un nouveau chapitre de notre vie. Que votre nouvelle année vous apporte des raisons de sourire. Passez une merveilleuse nouvelle année entourée de tous vos proches. L'ensemble de notre équipe vous souhaite une Agréable et Belle Année 5123 !



Les années précédentes ont été une traversée imprévisible à travers la pandémie, les manifestations et bien d'autres difficultés qui ont rendu la vie assez difficile pour les gens du monde entier.



Nous devons tous accepter le fait qu’à chaque année, il faut laisser derrière nous les mauvais souvenirs et les erreurs. Alors maintenant, soyons tous positifs et joyeux avec un esprit brillant et des aspirations pour l'avenir. Nous devons promettre de ne pas laisser les temps négatifs nous affecter en regardant vers l'avenir et en travaillant dur pour réaliser nos rêves et nos ambitions. Alors, embrassons tous la nouvelle année avec des espoirs et un bonheur indispensables.



Le nouveau est l'année, le nouveau sont les espoirs, le nouveau sont les résolutions, le nouveau sont les esprits et le nouveau sont mes vœux chaleureux rien que pour vous.



Je tenais aussi, par ce biais, à vous remercier de nous soutenir et de nous suivre chaque jour sur les réseaux. Vous êtes plus de 78.000 sur notre page Facebook et plus de 13.000 à vous rendre chaque jour sur Malbar.fr, le site N°1 de l'Hindouisme à la Réunion, pour la Réunion. Vous êtes notre force chaque jour !"