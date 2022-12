Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL “Nouvel An Gadiamb” : Les dispositifs mis en place pour le Réveillon de la Saint-Sylvestre à Saint-Gilles-les-Bains Ce mercredi 21 décembre s’est déroulée la conférence de presse sur le Nouvel An Gadiamb à l’Espace Culturel Sudel Fuma à 14h. Le “Nouvel An Gadiamb”, c’est l’ensemble des dispositifs mis en place pour le bon déroulement du Réveillon de la Saint-Sylvestre sur les plages de Saint-Gilles-les-Bains.

Depuis maintenant plusieurs décennies, les Réunionnais ont pris l’habitude dans un élan populaire spontanée de venir célébrer la nouvelle année sur les plages de Saint-Paul. “Nous avons pris par le passé les mesures pour accompagner ce rassemblement. Après deux ans de crise sanitaire, l’engouement est réel. Il est utopique de faire croire que nous pouvons l’interdire ou l’empêcher. Le soir du 31 décembre, Saint-Paul devient la capitale de l’Outre-mer”, commence le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN en présence de la sous-préfète de l’arrondissement ouest, Sylvie CENDRE, de Sébastien GUYON, élu à la sécurité et à la Police Municipale, et de Thomas ADAME, directeur de la Police Municipale.

Adopter des gestes éco-citoyens

Pour commencer la nouvelle année dans les meilleures conditions dans un environnement naturel exceptionnel, la Ville de Saint-Paul a mis en place en étroite collaboration avec la sous-préfecture, un ensemble de mesures et d’interdictions visant à préserver le patrimoine naturel du lagon, les plantations de l’arrière-plage et, bien entendu, la tranquillité publique des riverains. “Il s’agit d’accompagner, de prévenir, de réparer et de dissuader”, précise le premier magistrat avant d’évoquer la campagne de communication qui sera réalisée pour le Nouvel An Gadiamb le littoral. Une campagne numérique mais aussi physique car des panneaux seront installés prochainement sur la zone littorale. Par ailleurs, la Commune mise également sur une sensibilisation d’ultra proximité. 15 médiateurs interviendront sur la zone du lagon auprès du public pour leur rappeler toutes les règles et les pratiques de bonnes conduites sur la question des déchets, de la protection du lagon et de ses abords…

Des dispositifs sécurité sur terre et… en mer

Afin de préserver le littoral, 5 000 sacs poubelles seront distribués et deux bennes seront affectées à Tamarun ainsi que 60 bacs roulants. 12 toilettes chimiques seront déployées tout au long du littoral saint-gillois. Un parking provisoire de 500 places sera également crée au niveau du Jardin D’Eden : la commune de Saint-Paul, labellisée territoire vélo, mise sur la pratique de la mobilité douce aux abords du lagon. Un plan de circulation spécifique intégrant des voies réservées aux forces de l’ordre et de secours a été créé (voir-ci-dessous). La Croix Blanche sera également présente sur le site pour assurer les premiers secours. Un poste médical avancé sera installé près du restaurant Go Cap Méchant, deux postes secondaires seront positionnés sur le poste MNS de la Passe et un autre au niveau de l’Hermitage Village à proximité du poste MNS. Aussi, en mer, un jet-ski sera pré-positionné ainsi que des moyens humains.

Des interdictions pour sécuriser les personnes et les biens

Afin de permettre le bon déroulement du Réveillon de la Saint-Sylvestre, le camping sur la page et les abords boisés ouverts au public est interdit avant le 31 décembre. À l’image du bivouac, des feux de camps de plein air diurnes ou nocturnes et de l’utilisation de réchauds et de barbecues, en arrière plage, sur le littoral de Saint-Gilles-les-Bains, de la plage de Boucan Canot jusqu’à la pointe sud de la plage du Trou d’eau. Les installations de réfrigérateurs, de groupes électrogènes… sont interdits également. Par ailleurs, le stationnement des camping-cars et des caravanes dans certaines rues (Boucan Canot, route des sables à l’Hermitage-les-Bains, portion comprise entre La Passe de l’Hermitage et le giratoire de l’allée des Iles Eparses, rue du lagon, sur le parking d’accès à la plage de Trou d’eau) est interdit jusqu’à nouvel ordre. Enfin, la circulation et le stationnement sur la zone balnéaire sera réglementé provisoirement jusqu’au 1er janvier 2023 à 6h. Afin de préserver les lieux, les feux d’artifices et les pétards sont aussi formellement déconseillés sur toute la zone littorale. Afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens durant le réveillon, un dispositif exceptionnel Gendarmerie-Police Municipale est déployé depuis le début des vacances. Il sera renforcé pour le 31 décembre dans l’anticipation des faits délictueux potentiels (vol à la roulotte, rixe, ivresse publique manifeste) : 20 agents de la Police Municipale, 12 Assistants Temporaires de Police de Police Municipale (ATPM), 7 Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) et 85 militaires seront déployés sur la zone balnéaire saint-gilloise qui devrait accueillir près de 21 000 personnes.

Pour un site préservé

Après la fête, le nettoyage des plages et du sous-bois est assuré par Tamarun. 31 agents sont mobilisés pour assurer la propreté de la zone. 10 camions de 3,5 tonnes seront mobilisées. Côté environnement, ce sont deux équipes mobilisées qui couvrent les deux zones (du restaurant GO à la plage du Trou d’Eau / du restaurant Go à la plage de Boucan Canot). Les déchets collectés seront mis en sacs puis transportés dans un camion jusqu’à leur vidage programmé dans les 4 bennes mises à disposition par le TCO.





Dans la même rubrique : < > Hanoucca, l’une des plus importante fête juive célébrée à Saint-Paul Fermeture du Guichet Unique de l’Habitat