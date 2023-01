Nouvel An Chinois : les rues du centre-ville de Saint-Paul accueille la danse du lion et du dragon

Dans le cadre du Nouvel An Chinois, la traditionnelle danse du lion et du dragon s’est déroulée dans les rues du centre-ville de Saint-Paul ce samedi 28 janvier.



Remontant à l’Antiquité, la danse du lion et du dragon est une tradition typique du nouvel an chinois. Elle est ancrée dans le folklore et les légendes chinoises dont plusieurs relatent l’arrivée du lion et du dragon en Chine.



Au rythme du tambour, des gongs et des cymbales, les porteurs du lion et du dragon déguisés de la tête aux pieds accomplissent des acrobaties, destinées à faire fuir les mauvais esprits et apporter bonheur et prospérité pour tout évènement exceptionnel tel qu’une nouvelle année !



Encore une fois, bonne année du Lapin d’Eau !



Et n’oubliez pas de venir ce soir à la Maison Gran Kour pour les festivités ! Au programme : spectacle de danses traditionnelles chinoises et d’arts martiaux.