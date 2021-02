Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Nouvel An Chinois : Le Département reçoit les associations chinoises

L’Hémicycle du Palais de la Source a accueilli ce jeudi 18 février les présidents des associations chinoises pour célébrer l’année du buffle de métal.



Traditionnellement organisée dans les jardins de la Villa du Département, en présence de nombreuses personnalités de la communauté chinoise de l’île, la cérémonie, en raison de la crise sanitaire, s’est tenue en format restreint.



C’est en présence du Vice-consul général de la République populaire de Chine et du Président de la Fédération des Associations Chinoises (FAC), que le Président du Département accompagné d’élus de la Collectivité a reçu les invités, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.



Après la séquence des pétards, qui dit-on repoussent les mauvais esprits, place à la danse des lions de l’association QI LIN, un spectacle toujours aussi captivant. S’en est suivie la lecture d’un texte évoquant la vie dans les boutiques chinoises, des lieux patrimoniaux, des commerces de proximité par 4 personnes de génération différente « les Réunionnais ont encore tous en mémoire, le commerçant chinois qui comptait avec son boulier derrière sa vitrine remplie de gâteaux et d’objets qui émerveillaient les visiteurs… ». Puis, Evelyne Baillif, chargée de mission au Département, a présenté un livre mettant en valeur cet héritage culturel « Boutik Sinoi Lontan », qu’elle a conçu et réalisé à la demande de la Collectivité, à l’occasion des 10 ans de l’installation du Consulat général de la République populaire de Chine à La Réunion.



A l’occasion de cette soirée, l’Assemblée départementale a souhaité mettre à l’honneur trois personnes de la communauté chinoise, proposées par la FAC. Discrètes, dévouées et engagées dans la vie culturelle, ces figures emblématiques que sont Georges Chane-Lock - bénévole du Temple Chane et du club de basket « Les Aiglons d’orient »-, Kitmui Law-Hang - Vice-présidente du Temple Li Si Tong, gardienne des rites assurant le contact permanent avec les dignitaires des temples Guandi de Chine - et Roland Ah-Hot - ancien Président du Temple Guandi de Saint-Pierre - qui a porté la construction du Centre culturel chinois de Terre Sainte, ont reçu la médaille départementale du Mérite en récompense de leur implication à faire rayonner la culture sino-réunionnaise.



La cérémonie s’est clôturée par une parade du dragon effectuée par l’association PING SHENG.



Une très belle année du buffle de métal à l’ensemble de la communauté chinoise de l’île. Que son énergie, son calme, son intelligence, sa constance, sa fiabilité et son charisme, apportent à tous le meilleur, santé, bonheur, réussite et prospérité.



L’exposition COM1ROC, installée sous le hall du Palais de la Source depuis le 10 février, reste ouverte au public (hors week-end) jusqu’au 26 février, jour de la Fête des Lanternes.





