Nouvel An Chinois : La maison Gran Kour accueille un spectacle à couper le souffle

C’est une soirée fantastique et haute en couleurs qui s’est déroulée à la Maison Gran Kour dans le cadre du Nouvel an chinois. Une année du Lapin d’eau qui commence sous les meilleurs auspices.Le public, venu nombreux, a pu découvrir un spectacle à couper le souffle. En ouverture la célèbre danse du lion et du dragon, les associations du territoire ont démontré leur talent à travers les danses classiques, modernes mais aussi les arts martiaux. D’autres associations vous proposaient de découvrir la médecine chinoise, l’art de la calligraphie ou encore des massages.