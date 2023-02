Nouveaux terrains de Beach Volley à la Ravine-Blanche

Après une longue fermeture initiée par la crise sanitaire du Covid-19 et la réalisation de travaux d'envergure, le nouveau site de beach-volley de la Ravine Blanche est à nouveau accessible.



« Saint-Pierre va pouvoir s'inscrire dans le calendrier des grandes manifestations nationales. Notre ville est ouverte sur l'océan et cette nouvelle infrastructure en est encore un exemple fort » déclarait Michel Fontaine lors de l'inauguration le 17 janvier. Et pour célébrer l’événement, un tournoi de prestige était organisé avec les équipes de France masculine et féminine U22, les sélections de La Réunion et de Mayotte.