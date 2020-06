ZOT LE PARÉ ?



Donnez votre avis sur les nouveaux programmes européens 2021-2027, afin d’affiner au mieux les nouveaux axes stratégiques concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG !



Rendez vous à partir du 23 juin 2020.

Donnez votre avis jusqu’au 14 juillet 2020.



Cliquez-ici Cette consultation permettra aux Réunionnais de dessiner maintenant La Réunion de demain.Donnez votre avis sur les nouveaux programmes européens 2021-2027, afin d’affiner au mieux les nouveaux axes stratégiques concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG !Rendez vous à partir du 23 juin 2020.Donnez votre avis jusqu’au 14 juillet 2020.

L’Europe et La Région nous accompagnent chaque jours dans nos projets et dans les plus grands projets de notre île.Comme nous arrivons vers la fin des différents programmes européen 2014-2020, la Région Réunion en tant qu’Autorité de Gestion, lance une consultation citoyenne concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG dans le cadre des nouveaux programmes européens 2021-2027.