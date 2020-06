ZOT LE PARÉ ?



Donnez votre avis sur les nouveaux programmes européens 2021-2027, afin d’affiner au mieux les nouveaux axes stratégiques concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG !

Rendez vous à partir du 23 juin 2020.



La consultation sera faite sur :

Cette consultation permettra aux Réunionnais de dessiner maintenant La Réunion de demain.Donnez votre avis sur les nouveaux programmes européens 2021-2027, afin d’affiner au mieux les nouveaux axes stratégiques concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG !Rendez vous à partir du 23 juin 2020.La consultation sera faite sur : CapCitoyenReunion.re

Quels programmes européens sous responsabilité régionale pour 2021-2027 ?

L’Europe et La Région nous accompagnent chaque jours dans nos projets et dans les plus grands projets de notre île.Comme nous arrivons vers la fin des différents programmes européen 2014-2020, la Région Réunion en tant qu’Autorité de Gestion, lance une consultation citoyenne concernant les fonds FEDER, FSE et INTERREG dans le cadre des nouveaux programmes européens 2021-2027.Pour la prochaine génération des programmes européens 2021-2027, qui sont des instruments de la politique de cohésion de l’Union Européenne, La Région Réunion sera Autorité de gestion du FEDER, d’une partie du FSE+ et d’INTERREG.Elle aura en plus la gestion locale du volet régional du FEAMP sous la responsabilité de la Direction des Pêches et de l’Aquaculture du Ministère en charge de l’agriculture.