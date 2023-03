A la Une .. Nouveaux camions et équipements pour les pompiers de La Réunion

Le SDIS974 a présenté le matériel acquis pour 2,6 millions d'euros afin de renforcer les capacités de protection de la population réunionnaise. Photos et vidéos d'Alexandre Robert. Par NP - Publié le Mardi 28 Mars 2023 à 15:07



Le SDIS 974 investit plus de 2,6 millions d’euros pour renforcer ses capacités opérationnelles



Le SDIS 974 annonce dans le cadre de sa politique d’investissements l’acquisition de nouveaux matériels opérationnels pour les sapeurs-pompiers de La Réunion, pour un montant total de plus de 2,6 millions d’euros.



"Chaque opération est importante, chaque victime doit être prise en charge de la meilleure façon possible. C’est pour cela qu’avec le conseil d’administration du SDIS, le conseil départemental investit malgré un contexte d’inflation économique, pour doter nos sapeurs-pompiers des meilleurs équipements, pour répondre efficacement à toutes les sollicitations possibles » indique Cyrille Melchior, président du conseil départemental."



C’est ainsi que le SDIS 974 s’est doté de nouveaux matériels de lutte contre les incendies et d’outils novateurs dans la prise en charge de victimes.



Les moyens de lutte contre les incendies :



6 Camions Citernes feux de Forêt Moyens (CCF-M) :



Le CCF-M est un fourgon d'incendie tout-chemin destiné à la lutte contre tout type de feu d'espace naturel comme les feux de forêt, les feux de broussaille, les feux de culture agricole…dans des milieux hors-chemins. Il est capable d'emprunter tous types de voies carrossables et de se déplacer en terrain non aménagé. Ses capacités de franchissement importantes facilitent ainsi l'accès au plus près du feu. Cette nouvelle génération de camion de marque Renault, propulsé par un moteur de 250 chevaux, est équipée d’une pompe d’un débit de 2 000 litres par minute, et d’une capacité en eau totale de 3500 litres dont 120 litres d’additif.



Prix unitaire : 303 000 euros TTC



Coût total d’investissement pour 6 CCF-M : 1 818 000 euros TTC

Nouvelles tenues textiles de lutte contre le feu :



Ces tenues de protection de couleur rouge sont conçues pour être portées lors d’interventions de lutte contre les incendies et les activités associées. La veste et le surpantalon sont composés d'un complexage de 3 couches offrant un haut niveau de protection face à la chaleur convective et radiante par un système de circulation de l'air tout en conservant souplesse et légèreté. Elle protège des blessures causées par les flammes. Avantages : matière haute performance, résistante et confortable pour le porteur. Pour le moment, deux centres secours ont déjà été dotés de ces tenues (CIS de Saint-André et Le Port). Deux autres centres (CIS de Saint-Denis et de Saint-Pierre) vont bientôt recevoir ces nouvelles dotations.



Prix unitaire : 665 euros – coût total d’investissement : 257 000 euros TTC





"Le secours aux victimes représente plus de 80% de l’activité opérationnelle de nos sapeurs-pompiers, à ce titre il est essentiel de faciliter leurs conditions de travail grâce des outils technologiques performants, permettant un lien fiable et sécurisé avec les autres services. Devoir faire face à des crises majeures (cyclones, accidents industriels ou routiers…) est une possibilité que nous anticipons et prenons en compte dans nos protocoles d’interventions et nos équipements. Nous devons répondre présents dans toutes les situations", précise le directeur départemental du SDIS 974.