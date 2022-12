A la Une . Nouveaux avions et patron pour Air Mauritius

Un nouveau président directeur général a été nommé à la tête d'Air Mauritius et des ATR supplémentaires vont compléter la flotte de la compagnie aérienne. Par La Rédaction - Publié le Dimanche 4 Décembre 2022 à 15:47





Kresimir Kucko devient le nouveau patron d'Air Mauritius, selon Air Journal . L'homme a de l'expérience dans le secteur car il a été de Croatia Airlines de 2012 à 2017 puis de Gulf Air jusqu'à début 2021. La compagnie aérienne n'avait plus de président directeur général depuis mars 2020 et le départ de Somas Apavou. Une autre bonne nouvelle pour la compagnie aérienne est la location de plusieurs ATR 72 qui devraient renforcer la flotte d'Air Mauritius, notamment pour les vols vers Rodrigues et La Réunion.