Communiqué Nouveauté à l'UNAFAM 974 : Le premier Espace d’échanges dédié aux patients

Communiqué de l'UNAFAM : Publié le Jeudi 13 Avril 2023





Pour les Patients

Sortir de l’isolement,

Disposer d’un lieu de Partage et d’Écoute,

Échanger des stratégies pour faire face à la pathologie (Entendeurs de voix, hallucinations, repli sur soi, addictions…),

Informer les patients sur les prises en charge existantes et les aiguiller dans la prise en charge de leurs dossiers.

Échanger sur les rituels qui apaisent pour mieux faire face à la souffrance psychique,

Disposer de techniques de Relaxation.

Veuillez-vous inscrire au plus tôt par mail à



La participation est gratuite



Adresse : Espace des solidarités (Bâtiment à côté de la Mairie de Sainte-Suzanne)

5-7 Rue du Général de Gaulle

97441 – Sainte Suzanne



