Nouveau visage pour les Roches Noires : "C'est moche"

Les travaux de sécurisation de la plage des Roches Noires sont achevés. La plage s'en était allée avec la houle, l'accès depuis l'esplanade des Roches présentait un risque de chute.



La solution choisie par la mairie, de disposer des tonnes de roches, ne fait pas l'unanimité quant à l'esthétique du rendu. "C'est moins beau qu'avant", dit un passant, un second prend moins de précautions, et hors caméra nous dit : "C'est moche!".



Il n'y a désormais plus d'accès à la plage via l'esplanade. Les lames battent les roches, et, selon des badauds venus contempler le résultat, les roches vont accélérer le désensablement de la plage, en accentuant la force des vagues, ainsi que leur reflux. Interrogé, un commerçant estime que c'est la digue qui est à l'origine du désensablement et regrette "la solution de facilité" que constitue pour lui le choix de l'enrochement.