A la Une . Nouveau variant en Afrique du Sud et à Maurice

Une nouvelle mutation du coronavirus a fait son apparition. Elle a été observée en Afrique, en Chine et dans l'océan Indien. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 31 Août 2021 à 08:21

Les scientifiques et les autorités surveillent de près la diffusion du variant "C.1.2". Il a été observé pour la première fois en Afrique du Sud au mois de mai. Il a depuis été repéré en Chine, au Congo, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre, au Portugal, en Suisse, mais aussi à l'île Maurice.



Sa mutation est plus importante que celle des autres variants déjà recensés dans le monde. De quoi provoquer des inquiétudes car les vaccins pourraient voir leur efficacité réduite contre cette version du coronavirus.



