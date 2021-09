A la Une .. Nouveau turn over au poste de DGS de La Possession

La municipalité de La Possession doit composer avec un nouveau turn over sur le poste clé de directeur général des services. Le prochain DGS sera le septième en sept ans. Par Ludovic Grondin - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 11:36

Olivier Rivière met un terme à son emploi fonctionnel au sein de la mairie de La Possession. Le cadre supérieur administratif de 42 ans avait pris les manettes des services de la mairie en août 2020.



Une responsabilité qu’il connaissait pour avoir été DGS de la mairie de la Plaine-des-Palmistes jusqu’en 2014.



La Possession aura vu passer pas moins de six DGS depuis l’accession aux responsabilités de Vanessa Miranville en 2014. Elise Cadren (2014-2015), Mourad Amadi (2015-2016), Nicolas Argemi (2015-2016), Sophie Girard (2016-2017), Michelle Hoarau (2017-2020) et donc Olivier rivière se sont succédé à cette place stratégique d’une collectivité territoriale.



Homme de confiance du maire, le directeur général des services est le véritable chef d’orchestre administratif et technique de l'autorité territoriale qui l’emploie.



"Je suis de l’Est. J’ai l’opportunité d’aller travailler dans une collectivité plus grande. C’est une opportunité de carrière qui s’ouvre. Il n’y a pas de dissension avec le maire", ajuste Olivier Rivière avant que ce départ ne soit interprété par les observateurs et opposants comme une nouvelle défection à ce poste clé.



"Il n’y a pas eu de grève pendant un an. Comme dans toute collectivité, il y a des problèmes à régler mais on a réussi à tempérer un peu les choses", souligne-t-il à l’issue de sa mission qu'il quitte en bons termes avec la maire.



Olivier Rivière retrouve donc la collectivité de la CIREST qu’il connaît bien pour y avoir été le directeur des affaires juridiques et de la commande publique.