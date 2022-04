Mayotte Nouveau tremblement de terre hier à Mayotte

La terre a de nouveau tremblé hier après-midi, à très exactement 15h57 heure locale. Cette secousse, d'une magnitude de 4,1 est qualifiée de modérée et a été localisée à 30 kilomètres de Dzaoudzi, à une profondeur de 46 kilomètres. Par NP - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 10:25

Le Réseau de surveillance Volcanologique et Sismologique de Mayotte (REVOSIMA) précise : " Un séisme ressenti d’une magnitude de l’ordre de 4.1 a été enregistré le 14 avril 2022 à 12:57 TU (15h57 heure locale Mayotte) par le réseau de surveillance volcanologique et sismologique de Mayotte. L’épicentre a été localisé à 30 km à l’est de Dzaoudzi, à 46 km de profondeur ".