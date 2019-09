"Nous avons une vraie responsabilité d’amener La Réunion vers plus de modernité, car notre territoire est un territoire de premier plan et nous nous devons de lui offrir le meilleur Nous devons faire de La Réunion un des territoires les plus exemplaires en matière de déplacements, penser une logique de mobilité de manière globale car la question des transports en commun et durables reste une question prioritaire pour les 10 aux 15 prochaines années" explique Didier Robert, président de la Région Réunion



Suite au constat du blocage circulatoire de la ville de Saint-Denis et au vu du désengorgement de ce territoire, le président de Région, Didier Robert, a posé la première pierre du téléphérique reliant le Chaudron à Bois de Nèfles sur le site de la station Bancoul, en présence du président de la Cinor, Gérald Maillot, du maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, et des élus de ces différentes collectivités.



Plébiscité par la population à hauteur de 95%, le projet de cette première ligne, avec un tracé de 2,7 km et comprenant 5 stations, pour environ 6 000 voyageurs transportés par jour - sur le tronçon le plus chargé - avec un débit potentiel de 1 000 voyageurs par heure, aborde ainsi une première étape dans sa phase de concrétisation.



Il est important que les Réunionnais participent et se sentent acteurs des solutions à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux d’avenir de notre île. Car réaliser le réseau de transports dont La Réunion a besoin nécessite la participation de tous les acteurs. Le téléphérique prévoit également une amélioration du maillage des transports en commun.



Complémentarité du téléphérique et du RunRail pour gommer les nœuds de circulation



Le choix du tracé du RunRail a été réalisé en 2016 en intégrant déjà les enjeux d'intermodalités avec les deux projets majeurs que portaient alors la Cinor, à savoir les téléphériques Chaudron- Bois de Nèfles et Bellepierre-La Montagne. Ces deux projets font partie des critères ayant contribué au choix du Boulevard Sud comme support du RunRail.

Les études réalisées depuis confirment cet enjeu fort d'intermodalité entre les projets de transports par câble de la Cinor et le projet RunRail. Ces études concluent que les stations Bertin (terminus du TPC La Montagne) et Université (en connexion avec le TPC Chaudron) seront bien les deux stations les plus fréquentées du RunRail et présentant le plus d'échange avec le réseau de la Cinor.



Plus spécifiquement sur le projet TPC (Transport par câble) Chaudron : Le TPC Chaudron-Bois de Nèfles et le RunRail se connectent à la station Université, dite Campus dans le projet Cinor. Suite à la mise en service du TPC, la Région engagera les travaux du RunRail en 2021 et réalisera une station au pied de la station Cinor, avec donc une connexion parfaite et optimale, pour une mise en service en 2024.



Le pôle Câble/RunRail ainsi généré a vocation à devenir une référence nationale, puisque à ce jour aucun réseau ni projet propose une proximité telle entre une station câble et un réseau guidé structurant. Au niveau international, à notre connaissance, seule la ville de Medellín en Colombie présente ce niveau de service.



Au-delà du périmètre du RunRail, et donc plus globalement à l’échelle du RRTG (Réseau régional de transport guidé) entre Saint-Benoît et Saint-Joseph, la station Université fait partie des stations les plus stratégiques. En tant qu'équipement d’intérêt régional majeur, la desserte de l'Université représentait un impératif, contribuant donc également au choix du Boulevard Sud comme support du RRTG.



A noter que dans le cadre du projet de modification du SAR (Schéma d’Aménagement Régional) par la Région (l'enquête publique va démarrer le 30/09 prochain), est inclus l’ajout du transport par câble avec le projet de liaison Saint-Denis-La Montagne.