A la Une ... Nouveau train de houle : Les vagues les plus hautes pourront atteindre 8 à 10 m

Les vagues les plus hautes peuvent à nouveau atteindre 8 à 10 m au déferlement au rivage dans la nuit de jeudi à vendredi. Par Christelle Boyer - Publié le Jeudi 9 Juillet 2020 à 10:13 | Lu 291 fois

Un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest est attendu en fin d'après-midi du jeudi 9 juillet, avec un pic attendu en seconde partie de nuit de jeudi à vendredi probablement entre 4,5 m et 5 m de hauteur.



Les vagues les plus hautes peuvent à nouveau atteindre 8 à 10 m au déferlement au rivage. Cette houle s'amortit vendredi après-midi, alerte Météo France.





