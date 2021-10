Nouveau succès pour la consultation citoyenne

Consultation citoyenne Ouest 2040



L’atelier habitants sur le centre-ville de Saint-Leu rencontre un vif succès



Pour cette deuxième rencontre-débat autour du projet de territoire porté par le TCO, les Saint-Leusiens ont participé massivement (plus de 80 personnes) aux discussions dans la salle de conférence de l’Hôtel des postes. La question environnementale a largement été abordée pour trouver des solutions pérennes face aux incivilités. Les participants ont surtout mis l’accent sur la nécessité de végétaliser le territoire en plantant de nombreux arbres et en créant des espaces de verdure en cœur de ville et pied d’immeuble par exemples. Le TCO a également retenu cette volonté collective de revaloriser les sentiers de randonnée de Saint-Leu. Les habitants souhaitent que Saint-Leu soit davantage tournée vers les activités sportives.



Des ambitions partagées par le Maire. Bruno Domen a rappelé le projet municipal de végétalisation de près de 80 hectares, entre le musée du sel et le musée de Stella. Il s’est réjoui de l’engouement des Saint-Leusiens pour la création de nouveaux parcours de randonnée alliant sport et culture.



La problématique de l’endiguement des ravines, compétence intercommunale, a aussi fait l’objet d’interventions. Le TCO inclura inévitablement ce sujet dans son projet de territoire et pour Saint-Leu. Certains participants ont soulevé la nécessité d’être désormais associés à l’évolution de cette étude en tant que bénévoles. Une demande bien notée par le chef de projet.



De nombreux élus étaient également présents aux côtés de la population et d’autres champs de compétences du TCO ont été évoqués. Pêle-mêle, il s’agissait notamment des transports avec le souhait de permettre aux cyclistes de voyager en bus avec leurs vélos mais aussi de développer les activités autour du port de pêche et de plaisance afin de valoriser nos atouts naturels… La question de l’équilibre des hauts et des bas et la place des habitants de chaque quartier dans le développement harmonieux de la commune ont été évoquées afin de rassembler tous les Saint-Leusiens autour d’une identité commune forte. Une intervention appréciée et applaudie par les participants en guise de conclusion.



En écho, place ce soir aux habitants des hauts attendus nombreux à la maison de quartier du Plate pour exposer leur vision d’avenir dans le cadre du projet de territoire Ouest 2040.