Nouveau sondage: Le PS pourrait n'avoir aucun élu aux Européennes

Les sondages se suivent et ne se ressemblent pas...Alors qu'un peu plus tôt dans la journée, un sondage IFOP pour Paris Match donnait une avance de 3 points à la liste de La République en Marche menée par Nathalie Loiseau sur celle du Rassemblement national, voilà qu'une nouvelle enquête menée cette fois par Harris Interactive-Epoka pour RTL, Le Figaro, et LCI-TF1 révèle que la liste du RN progresse et talonne LREM, qui perd deux points.Mais la surprise principale vient du faible score du Parti socialiste. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann chute à 4,5%des intentions de vote et, pour la première fois de son histoire, le parti du poing et de la rose pourrait n’envoyer aucun élu au Parlement européen. Elle passe en effet sous la barre capitale des 5%, qui est le seuil minimal pour faire élire des eurodéputés à Strasbourg. À titre de comparaison, le Parti socialiste compte aujourd’hui huit eurodéputés sortants.Dans le même temps, la liste de La République en marche, emmenée par Nathalie Loiseau, perd deux points et plafonne désormais à 21,5%. L’écart avec la liste du Rassemblement national est donc plus serré que jamais, puisque Jordan Bardella gagne quant à lui 0,5%, et émarge désormais à 21% d’intentions de vote.Les Républicains de François-Xavier Bellamy perdent 0,5% et stagnent à 14%.Derrière, la liste de la France Insoumise et de Manon Aubry gagne 0,5%, et s’approche de la barre symbolique des 10%.Une progression qui s'effectue aux dépens de la liste Europe Écologie-Les Verts de Yannick Jadot, qui perd un point et recule à 8%.Côté "gilets jaunes", la liste de Francis Lalanne est créditée de 2% d’intentions de vote.Nicolas Dupont-Aignan tombe quant à lui à 3%.