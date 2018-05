Nouveau séisme à Mayotte, de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter

Le séisme le plus fort de la crise sismique qui secoue #Mayotte. Des objets sont tombés. Soyez préparé pour un plus fort tremblement de terre car même si le pire n'est pas sûr il n'est pas impossible!

La terre a encore tremblé à Mayotte. Aux alentours de 19h00 (heure de Mayotte, 20 heures à La Réunion), un séisme de magnitude 5,7 sur l'échelle de Richter - 5,8 selon l'USGS (United States Geological Survey) - a été ressenti.Selon les données recueillies par l'Euro-Mediterranean Seismological Center (CSEM), ce tremblement de terre s'est produit à 10km de profondeur, à un peu plus de 40 km à l'Est de Mamoudzou.Au cours des derniers jours, Mayotte a été secouée par une centaine de micro-séismes . Ce tremblement est le 5e ressentie en 60 heures. Ce dernier événement a été plus long en durée et plus impressionnant en intensité, en témoignent de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains habitants ont été pris de panique.Il s'agit du séisme le plus fort de la crise sismique qui frappe actuellement Mayotte.La préfecture de Mayotte avait déjà indiqué que le phénomène était surveillé et qu'il devait se poursuivre dans les jours prochains