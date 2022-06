Nouveau scandale pour la famille royale : Le prince Charles a reçu 3 millions d'euros en cash du Qatar

Le prince Charles a accepté trois millions d'euros en espèces en provenance du Qatar, selon les révélations du "Sunday Times". L'échange d'argent se serait fait à Clarence House en 2015, à l'occasion de trois réunions entre le futur roi d'Angleterre et le cheikh Hamad ben Jassim ben Jaber al-Thani, l'ancien Premier ministre qatari.



Un porte-parole de Clarence House a affirmé par voie de communiqué que l'argent avait été "transmis immédiatement à l'une des organisations caritatives du prince, qui a respecté les engagements appropriés et nous a assuré que tous les processus corrects avaient été suivis". L'organisme de bienfaisance aurait confirmé un don fait en espèces.



Cette entorse au règlement, qui jette le trouble sur l'indépendance du prince, a du mal à passer. Il est en effet interdit aux membres de la famille royale d'accepter des sommes d'argent en cadeau.



De quoi dégrader un peu plus l'image de celui qui se trouve déjà dans la tourmente en raison de l'affaire liant sa fondation au milliardaire saoudien Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz.