Nouveau record du trafic aérien à l’aéroport Roland Garros

En 2017, 2 293 042 passagers ont été accueillis par l’aéroport de la Réunion Roland Garros. Il s’agit là d’un nouveau record. Près de 1,3 million de ces voyageurs ont emprunté l’axe métropole-Réunion. La fréquentation de cet axe a fortement augmenté en juin lorsque le transporteur French Blue a commencé à proposer ses services.



D’autres destinations contribuent à ce record: Plus de 22 500 passagers supplémentaires en destination de Madagascar, 21 000 pour Maurice et 9 000 pour l’Afrique du Sud. Les lignes d’Air Austral vers Bangkok et Chennai - qui ont enregistré respectivement 16 000 et 4 5000 passagers supplémentaires - ont également favorisé cette augmentation du trafic aérien. Cela s’explique notamment par les capacités supplémentaires qu’ont obtenu ces deux dessertes depuis la fin 2016. Les lignes de Corsair entre Paris et Maurice et d’Air Madagascar entre Tananarive et Guangzhou génèrent la hausse de l’activité de transit.



Décembre 2017, un record mensuel



Malgré ce nouveau record du trafic aérien, on note toutefois une baisse de la fréquentation des lignes Réunion-Mayotte (-0,5%) et Réunion-Comores (-39,3%).



Le mois de décembre 2017 représente un record mensuel. En effet, l’aéroport a accueilli 230 356 passagers dont le pic de trafic quotidien a été constaté le 21 décembre 2017, date à laquelle 9 788 passagers ont été enregistrés.



Le fret à la baisse



Dans le domaine du fret, les chiffres s’inscrivent à la baisse (-2,4%) avec 26 531 tonnes de marchandises traitées par l’aéroport. La mauvaise production de fruits de novembre-décembre conduit à une baisse des exportations aériennes (-17,3% ). L’activité du fret du mois de décembre liée à cette baisse des exportations est donc en recul (-15,5%).



On remarque cependant que les tonnages débarqués ont progressé de 5,3% sur l'année et de 9,6% pour le mois de décembre.





