Nouveau record de naissances à Mayotte

Un nouveau record de naissances a été enregistré à Mayotte en 2017. Le service régional de l'Insee fait état de 9.760 cas recensés. Un chiffre en hausse depuis 2015, après une évolution plutôt stable entre 2007 et 2014.Le chef du service régional de l’Insee admet ne pas avoir vraiment d’explication, mais évoque toutefois une possible corrélation avec l’augmentation de la proportion de mères étrangères. Car en 2017, trois quarts des mères sont de nationalité étrangère (dont 69 % de Comoriennes) et 4 enfants sur 10 sont nés de parents étrangers. La moitié des pères sont français, l’autre moitié essentiellement comoriens.Dans le détail, 19 % des enfants sont nés de parents français, 39 % d’un couple mixte et 42 % de deux parents étrangers. Pour ces derniers, l’acquisition de la nationalité française ne se fera plus de manière automatique puisque le Conseil constitutionnel a validé en septembre un amendement exigeant que pour les enfants nés à Mayotte, au jour de la naissance, un des parents ait été présent de manière régulière sur le territoire national depuis plus de trois mois. Une mesure destinée à limiter la forte immigration.La majorité des enfants a au moins un parent français (58 %), précise encore l'Insee, contre 72 % en 2014. A noter également, 5% des mères à Mayotte sont mineures (2 % à La Réunion et 0,4 % en métropole).