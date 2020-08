A la Une .. Nouveau rebondissement dans l’offre de rachat de l’Olympique de Marseille

Face au refus du propriétaire de l’OM de vendre son club, l’homme d’affaires Mohamed Ayachi Ajroudi vient de jouer une nouvelle carte pour arriver à ses fins : il propose d’inclure le stade Vélodrome dans son offre. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 2 Août 2020 à 11:36 | Lu 12734 fois

Qui sera l’employeur de Dimitri Payet la saison prochaine ? La question ne semblait plus d’actualités ces derniers jours avec le refus catégorique du propriétaire de l’OM de négocier avec l’homme d’affaires franco-tunisien. Mais ce dernier n’est pas décidé à baisser les bras.



Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état de la volonté de la ville de vendre le mythique stade. Mohamed Ayachi Ajroudi, s’est donc saisi de la perche pour inclure l’achat du stade dans son offre de rachat du club.



Dans un communiqué publié hier, l’homme d’affaires et ses représentants « manifestent officiellement leur intérêt pour cette acquisition, car ils souhaitent offrir à l’Olympique de Marseille la propriété de sa maison de toujours ». Un moyen également d’inclure la municipalité de la ville pour faire pression sur l’américain Frank McCourt, le propriétaire du club olympien, qui refuse toutes négociations.



Depuis plusieurs semaines, Mohamed Ayachi Ajroudi manifeste son intérêt d’acquérir l’Olympique de Marseille. En compagnie de Mourad Boudjellal, le président du Rugby Club de Toulon qu’il souhaite nommé président, le franco-tunisien a lancé une grande campagne de pression médiatique pour inciter le propriétaire actuel à lui vendre le club. Une méthode qui suscite une grande polémique dans le milieu du football français et qui doit se régler au tribunal après une plainte déposée par l’américain.



