Nouveau procès pour Johnny Depp, accusé de violence lors d’un tournage

Alors que l’acteur américain vient de remporter son procès contre son ex-compagne Amber Heard, il va de nouveau faire face au juge pour des faits de violence sur un régisseur lors d’un tournage. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 08:00

À Hollywood, un succès appelle souvent une suite. Après ce que certains considèrent comme le procès du siècle entre Johnny Depp et Amber Heard, la star américaine va de nouveau faire face à la justice. Sauf que cette fois, il passe du box-office au box des accusés. L’audience est prévue en juillet.



Johnny Depp est poursuivi par Gregg Brooks, régisseur général lors du tournage du film City of lies. Selon le plaignant, l’acteur passablement éméché l’aurait frappé dans les côtes lorsqu’il lui a annoncé qu’il y aurait un tournage de nuit. "Je te donne 100 000 dollars pour me frapper au visage tout de suite", lui aurait alors proposé Johnny Depp.



Gregg Brooks affirme que les producteurs du film ont tenté de lui faire signer un document promettant de ne pas poursuivre l’acteur. Ayant refusé de signer, il a été renvoyé. Les producteurs sont également poursuivis.

Nouveau procès contre Amber Heard?



Interviewée cette semaine par le Today Show, Amber Heard est revenue sur le procès. L’actrice a assuré qu’elle "maintiendrait chaque mot de son témoignage jusqu’à sa mort". Elle assure également ne pas en vouloir au jury, qui a été berné par des employés payés par la star.



Selon le droit américain, répéter des propos diffamatoires implique la même responsabilité que les propos originaux. Reste à savoir si les avocats de Johnny Depp vont réagir.



