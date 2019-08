Nouveau problème pour Boeing : un 777 de China Eastern perd un morceau d'aile

Boeing n'en finit plus d'accumuler les problèmes. Après le crash de deux 737 MAX qui ont entrainé l'immobilisation de tous les appareils de ce type dans le monde entier depuis de longs mois, ce qui va entrainer une perte de plusieurs dizaines de milliards de dollars, après la chute de débris métalliques sur Rome provenant d'un 787 de Norwegian, c’est au tour d’un Boeing 777-300 de China Eastern Airlines de perdre une pièce de son aile.

Deux heures et demi après son décollage hier de l'aéroport New York-John F. Kennedy à destination de Shanghai-Pudong, le Boeing 777 a dû faire demi-tour après qu’une pièce se soit détachée de son aile gauche.



L’avion a tourné en rond au-dessus de l’océan pour brûler du carburant avant de revenir atterrir en à New York.



Aucun des 300 passagers n’a été blessé.

A première vue, la pièce qui serait tombée serait un morceau de spoiler de l’aile.