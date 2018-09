Nouveau président de l'assemblée nationale: "La majorité se fissure !"

L’Assemblée nationale vient d’élire son nouveau Président. Par 254 voix sur 484, Richard Ferrand vient d’être élu pour remplacer François De Rugy. Pourtant, le groupe La République En Marche compte 312 députés. Ainsi, 58 députés de La République En Marche n’ont pas voté pour leur propre candidat. Une brèche s’ouvre.



En effet, Richard Ferrand ne fait plus l’unanimité. Et c’est compréhensible : celui-ci a déclaré récemment qu’il ne démissionnerait pas s’il était mis en examen (cas de figure très probable, puisqu’il est actuellement visé par des poursuites judiciaires dans l’affaire de mutuelles de Bretagne).



Ainsi, le groupe LREM a décidé d’élire quelqu’un qui est actuellement poursuivi pour prise illégale d’intérêts et recel par le Parquet National Financier, alors qu’il y a quelques mois ce même groupe adoptait un texte sensé « moraliser » la vie politique. De quelle morale sont animés ces gens ?



Au final, l’élection de Richard Ferrand poursuit le chemin vers la catastrophe, entamé depuis plusieurs mois. C’est encore un ami proche d’Emmanuel Macron qui est installé à un poste très important. C’est la République des copains. Après l’affaire Benalla, les enquêtes visant les ministres Nyssen, Pénicaud, Darmanin, ou encore les soupçons de conflit d’intérêts visant la ministre Buzyn, les députés LREM ont majoritairement suivi la consigne leur ordonnant d’élire Richard Ferrand.



J’appelle chacun et chacune à se mobiliser : l’élection législative partielle dans la 7ème circonscription de La Réunion est un moyen de sanctionner celles et ceux qui pactisent avec Emmanuel Macron.