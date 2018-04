<<< RETOUR La Réunion Positive

Nouveau pont pour la Ravine des Orangers Mis en service le 29 Novembre dernier, le nouveau pont de la Ravine des Orangers à Sainte-Anne, permettra à la fois de sécuriser et fluidifier la circulation sur ce secteur, tout en valorisant le patrimoine environnant.

Avec plus de 7 500 véhicules par jour empruntant l’axe routier des Orangers, il est nécessaire de trouver une alternative au pont à voie unique existant sur la ravine. C’est aujourd’hui chose faite, avec la mise en service d’un nouvel ouvrage d’art, empruntant un nouveau tracé plus sécurisant de la RN2.



Au-delà de ces aspects, la Région Réunion a mis l’accent sur le développement touristique de ce site et sur la valorisation des espaces naturels et patrimoniaux environnants pour permettre au plus grand nombre de profiter de la richesse et de la beauté de ce secteur.

Cette volonté se traduit par l’aménagement et la végétalisation, de l’ancien tracé routier et par la mise en valeur de l’ancien ouvrage d’art en pierre, qui a été conservé pour permettre sa traversée par les piétons et les vélos.



Un cheminement piéton permettra, en outre, de le relier à la zone des banians, située en rive droite.



Cet aménagement sera complété par la création de places de stationnement situées de part et d’autre de la RN2. La livraison de ce chantier est prévue pour fin avril/début mai 2018. La Réunion Positive

