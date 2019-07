Nouveau pont de la rivière St-Denis: Ouverture de l'enquête publique

Le projet de nouveau pont de la Rivière Saint-Denis , porté par la Région, fera l'objet d'une enquête publique à compter du 29 juillet et pour une durée d'un mois. Une enquête prescrite par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2019 portant sur l'autorisation environnement avec étude d'impact.À travers ce projet, la collectivité régionale souhaite améliorer l'entrée de ville pour les automobilistes de l'Ouest, créer une infrastructure évolutive capable de s'adapter au projet de la nouvelle entrée Ouest (NEO), dimensionner une infrastructure capable de supporter un transport en commun guidé et permettre aux transports en commun d'entrer et sortir de Saint-Denis sur les axes prioritaires.Ce nouvel ouvrage, long de 111m et large de 24, s'implantera à côté de l'actuel, côté mer. Avec ses deux voies, il conduira les automobilistes en direction de l’Est sur le Barachois. "II s'agit de récupérer les voies de la NRL, de créer un nouveau pont, et de réaménager toute la zone entre le square Labourdonnais, le Roland Garros et le Barachois", nous avait confié la Région en mai dernier . Un nouveau pont dont la livraison est prévue pour 2022.Pendant la durée de l'enquête, le dossier comprenant notamment l'avis de l'autorité environnementale et l'étude d'impact, sera déposé du 29 juillet au 29 août inclus, à la mairie principale de Saint-Denis.Le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet, par voie électronique à l'adresse suivante : enquetepublique-loisurleau@reunion.pref.gouv.fr ou les adresser par écrit, au siège de l'enquête (mairie de Saint-Denis - 2, rue de Paris 97717 Saint-Denis Cedex 9), à l'attention du commissaire enquêteur, M.Jean-Pierre Schiettecatte qui recevra en personne les observations du public aux jours et heures suivants: