Nouveau pont de la rivière Saint-Denis (NPRSD) - Enquête publique

Cette opération doit permettre :• de favoriser l’entrée et la sortie de Saint-Denis aux transports en commun ;• d’améliorer l’entrée de ville pour les automobilistes venant de l’Ouest ;• de pouvoir accueillir à terme un transport en commun guidé ;• de créer une infrastructure évolutive capable de s’adapter au projet de Nouvelle Entrée Ouest (NEO) qui se poursuivra sur le Barachois.Ce projet s’étend sur 1,2km. Il se raccordera à la Nouvelle Route du Littorale d’un côté, et de l’autre il se connectera au réseau routier du centre-ville, côté Barachois.Une concertation publique a été menée en 2017, dont le bilan a été validé en 2018.La procédure réglementaire nécessite de menée une enquête publique conformément au code de l’environnement.Cette enquête à eu lieu du 29 juillet au 29 août 2019.Le rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont mis pour information à disposition du public. Le plan de masse L’avis du commissaire enquêteur Le rapport d’enquête publique