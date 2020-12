Nouveau pont de la Rivière-des-Galets : Les officiels précèdent les voitures

Le nouveau pont de la Rivière des Galets est sur le point d’être livré. Il aura fallu quatre ans de travaux, 69 millions d’euros, rappelle Dominique Fournel, vice-président de Région en charge des grands travaux pour voir s’élancer un tablier de 430 mètres de long avec la fondation des piles à plus de 30 mètres de profondeur.



L’ouvrage porte dans sa livraison la promesse d’un désengorgement de l’axe Eperon - Viaduc de Saint-Paul - route Digue - Cambaie, fortement embouteillé, chaque matin particulièrement.



L’étroitesse du pont métallique ne correspondait plus à l’époque de la voiture reine. Sur le nouveau pont, un couloir a été imaginé pour les transports doux, ce dont se félicite le président du TCO. "Je note avec satisfaction qu’une voie est réservée aux vélos, avec la nécessité de sortir du tout voiture", a fait ressortir Emmanuel Séraphin. "J’imagine le plaisir qui est le vôtre à livrer l’un des plus grands chantiers de votre mandature", a-t-il poursuivi.



"Un pas important"



Protocole oblige, de nombreux élus étaient présents, malgré les divergences qui peuvent survenir dans les rangs du Conseil régional. Huguette Bello, maire de Saint-Paul et conseillère régionale d’opposition était présente, comme la députée de la circonscription Karine Lebon, mais Olivier Hoareau, également opposant régional, s’est logiquement excusé pour cause de deuil familial. Il était représenté par une élue. Une minute de silence a été respectée en mémoire à Ivan Hoareau. Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, était également présent à cette inauguration.



"Sur les 70 dernières années, le rôle des élus aura été de poursuivre la modernisation du territoire. Cette inauguration est un pas important", a quant à lui indiqué le président de Région, collectivité maître d'ouvrage.



Sur des images de Bérénice Alaterre