Nouveau plan social en prévision à la Chambre de Commerce ?

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a annoncé cet après-midi aux présidents des chambres de commerce et d’industrie, réunis en assemblée générale extraordinaire à Paris, une baisse de 400 millions d’euros des crédits qui leur étaient jusqu'ici alloués.



Il a demandé aux présidents de CCI présents de recentrer leur action sur trois missions : l’appui aux entreprises, notamment l’aide à la création d’entreprises, la formation initiale dans les territoires par le financement des écoles de commerce, et la représentation des entreprises, notamment pour faire valoir la voix des entreprises au niveau local.



Selon le ministre, les autres missions n’auront en revanche plus vocation à être financées par un prélèvement sur les entreprises, reconnaissant que cela aurait "un impact sur les personnels".



Il a promis en échange de ces 400 millions d’euros de baisse de crédits une baisse équivalente des prélèvements obligatoires sur les entreprises, ciblée sur deux "impôts de production" : la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).



Mauvaise nouvelle donc pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Réunion, qui connaissait déjà de graves difficultés avant même l'annonce de ces nouvelles mesures de restriction budgétaires. Et qui va donc devoir se résoudre probablement, à un nouveau plan social.