Nouveau mode de calcul de l'APL à partir de 2020: Des économies pour l'Etat

La réforme des APL (Aide personnalisée au logement) entrera en vigueur au 1er janvier prochain. Elle instaure un nouveau mode de calcul de l’allocation logement qui entraînera des modifications pour une partie des 6,5 millions de bénéficiaires français.



En effet, à partir du 1er janvier 2020, l’allocation sera calculée sur les revenus de l’année en cours (et non plus sur les revenus d’il y a 2 ans, comme c’est le cas actuellement). Ainsi, dès janvier prochain, les droits seront recalculés chaque trimestre sur la base des revenus perçus au cours des douze derniers mois, sans qu'il y ait à faire de démarche. En revanche, si des modifications sont intervenues au cours de la période, il revient à l'allocataire de le signaler (comme c'est le cas actuellement).



Pour permettre aux allocataires de savoir si cette réforme va avoir un impact sur leurs APL, la Caisse nationale d'allocations familiales mettra en ligne début décembre un simulateur. Un numéro non surfacturé (encore inconnu) sera également ouvert.



Si le gouvernement affirme qu'il s'agit de faire mieux correspondre l'allocation au revenu perçu, ce sont 1,2 million de personnes qui risquent de voir le montant de leur APL diminuer, et 600 000 personnes qui risquent de la voir supprimée. Une réforme qui devrait ainsi permettre au gouvernement de faire plus d'un milliard d'économies chaque année, selon France Info. Rappelons que les baisses de 5 euros du montant, en 2017 et en 2018, avaient déjà fait grand bruit.